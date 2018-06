Museu Murillo La Greca recebe mostra sobre o Recife e o urbano

A exposição seguirá no Museu Murillo La Greca até o dia 2 de julho. O coquetel de lançamento vai ser aberto ao público e com entrada gratuita. O evento contará com a presença de artistas urbanos realizando performances variadas, e haverá uma visita guiada por alguns dos expositores.



A mostra pode ser vista de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados, das 13h às 17h. Excepcionalmente, neste final de semana, o museu estará fechado em virtude do São João.

A partir desta quinta-feira (21), o Museu Murillo La Greca, no bairro Parnamirim, zona norte do Recife, sediará a mostra fotográfica CidadeSujeitos, que reúne trabalhos de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), formando um mosaico de perspectivas e olhares sobre ser, viver e sentir o urbano no Recife.O coquetel de abertura da exposição acontece nesta quinta, das 18h às 21h, quando também será lançado o livro CidadeSubmersas. Tanto a exposição quanto o livro são produtos de atividades realizadas ao longo de duas disciplinas do Departamento de Comunicação da UFPE: Introdução à Fotografia e Sociologia da Comunicação, do curso de Publicidade e Propaganda.Os dois trabalhos focam na maneira de pertencer ou rejeitar a vivência com o urbano, que, numa definição ampla, significa pertencer à cidade. Nesse contexto, estar no espaço urbano significa conviver numa rotina permeada por um conjunto de práticas e costumes além de estímulos visuais, sonoros, olfativos, táteis, palativos, sensíveis. Dessa forma, cada indivíduo estabelece seus lugares e presenças de pertencimento, criando redes afetivas e laços identitários, numa conexão entre repertórios e sensibilidades.