Museu Murillo La Greca estreia exposição sobre o abraço

Convidando os recifenses a pensar sobre suas possibilidades de afeto e sobre como cada um se permite amar, dar, receber e se conectar com o outro em tempos tão sisudos, o Murillo La Greca, na zona norte da cidade, estreia, nesta terça-feira (26), a exposição fotográfica Elo, que segue em cartaz até o próximo dia 11 de agosto.



Ao todo, estão expostas 16 imagens nas paredes do museu, que apresentam um gesto cada vez menos corriqueiro na apressada rotina do contemporâneo, que exige relaxamento, entrega e uma conexão profunda com o outro. As fotografias flagram dois tipos de reação ao abraço: de estranhamento, na maioria delas, e de aceitação e apreço, chegando ao extremo catártico de um abraço coletivo.



A mostra foi uma das ganhadoras do Prêmio Marc Ferrez de Fotografia 2013. Além disso, foi apresentada na Dinamarca como um "work in Progress", em 2012, e no Festival Paraty em Foco 2013, mas é inédita no Recife. Os horários para visitação são de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados, das 15h às 18h. Mais informações: 3355-3128/3129.