Museu expõe caricaturas da imprensa nacional

'Do Risco ao Riso' fica em cartaz até o dia 6 de maio, no Museu Nacional da República

Está aberta para visitação até o dia 6 de maio a exposição "Do Risco ao Riso", no Museu Nacional da República. A mostra traz caricaturas publicadas na imprensa nacional entre os anos 1957 e 1960, do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal.



Cerca de 39 caricaturas extraídas de jornais impressos serão exibidas, apresentando desenhos animados com tecnologia de mapeamento digital. Além disso, estão programadas visitas guiadas, projeção de filmes do período da construção da capital e palestras com especialistas.



A exposição foi produzida a partir de uma parceria do Arquivo Público do Distrito Federal com a Universidade de Brasília (UnB) e o Museu Nacional da República. A mostra celebra os 58 anos de Brasília. A cidade comemora a data no próximo sábado (21).



DO RISO AO RISCO

Até 06 de maio,no Museu Nacional da República (Esplanada do Ministérios).

Entrada Franca.

Classificação Indicativa: Livre.