Museu dos Correios expõe obras de Antônio Carlos Elias

A nova produção de Elias é consequência de sua própria trajetória. Inicialmente, nos anos 1980, o artista se dedicou a trabalhos bidimensionais: pinturas e desenhos. Nos anos 1990, surgiram instalações que incorporavam objetos e esculturas tridimensionais ao meio ambiente. Depois de 2010, a pintura retornou.



A exposição traz uma união da bidimensionalidade com a tridimensionalidade (esculturas e objetos) criando instalações através de um conceito que é criado para as instalações, iniciados e complementados por pinturas.



Com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e apoio do Museu Correios, a exposição também prevê uma palestra com o artista e a curadora, além do lançamento de um catálogo bilíngue, no dia 1 de setembro, às 16h. Ambos os eventos serão realizados no Museu Correios com entrada franca.





URÔMELOS

Museu Correios - Setor Comercial Sul Q. 4 Bloco A Edifício Apollo

Até 16 de setembro, de terça a sexta, das 10h às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h

Entrada franca







O que poderia ser uma mostra retrospectiva, dado o tempo de atuação de Elias, é, segundo o próprio, o início de uma nova história, que rompe com as amarras a um ciclo criativo pré-existente.As obras, portanto, serão apresentadas dentro do que a curadora chama de "nichos instalatórios". O número de peças em cada um dos 10 nichos é variável. Às vezes, são quatro telas. Outras, são oito ou somente duas. As esculturas também variam: podem ser de duas a oito peças. Há espaços, ainda, para os "brinquedos" ou peças industrializadas.