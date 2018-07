Museu do Amanhã realiza debate sobre cultura negra

O Museu do Amanhã vai realizar o Programa Evidências das Culturas Negras, no Observatório do Amanhã. Nesta edição, o tema principal da programação é a negritude, cultura e seus desdobramentos. A atividade ocorre no dia em que é celebrado o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. Além disso, o programa ocorre no primeiro ano do reconhecimento do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

Entre as participantes do programa estão Keyna Eleison, Eliana Alvez Cruz e Sil Bahia. Keyna é curadora independente e gestora de cultura, também supervisora de Ensino e Programas Públicos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Ela vai promover uma reflexão sobre a atual posição do negro na produção artística. A escritora e jornalista Eliana Alvez vai falar sobre o seu segundo romance "O crime do cais do Valongo", que resgata histórias do local que recebeu a maior quantidade de escravizadas nas Américas. Sil Bahia, por sua vez, é coordenadora do Pretalab e é diretora do Olabi, iniciativa que acredita no protagonismo das meninas e mulheres negras e indígenas nos campos da inovação, comunicação e tecnologia como forma de reduzir as desigualdades sociais do país. As inscrições podem ser feitas no site.

A última edição, realizada em maio, teve como tema a negritude e o trabalho, em celebração aos 130 anos da abolição do sistema escravista de trabalho. Ainda estão previstos mais dois encontros para este ano, em setembro e novembro, com o objetivo de evidenciar a relevância das culturas negras que fundamentam os modos de ser e de estar de nossa sociedade.