Museu do Amanhã oferece programação especial de férias

As férias escolares vão contar com uma programação especial no Museu do Amanhã. A programação foi inspirada no céu e no mar. Entre as atividades, estão oficinas de escrita, pipa e microscópio, além de aulas de yoga e bicicleta.

Pipas tecnológicas vão agitar o céu da Praça Mauá, que também vai ter noites de observação dos astros com telescópios. Combinando ciência e diversão, oficinas vão fazer as crianças explorarem os mundos da eletrônica e da mecânica, tudo de uma forma lúdica, usando massinha, LEDS, baterias, microscópios, papel e lápis de cores.



As crianças também vão poder aprender a andar de bicicleta, soltar a imaginação escrevendo histórias em formato digital, além da possibilidade de construir mosaicos. Bebês vão ter atividades de experimentação sensorial e muita musicalidade. Todas as atividades são gratuitas e acessíveis em LIBRAS. A programação completa está disponível em https://museudoamanha.org.br.

Entre o Céu e o Mar – Programação de Férias