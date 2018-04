Museu da Casa Brasileira tem festival de música e gastronomia

Neste sábado (7), o Museu da Casa Brasileira realiza o festival Transforma, em parceria com a Comgás. Das 10h às 20h, o evento conta com atividades para crianças, palestras, oficinas, exibição de documentários e shows.



O dia começa com programação dedicada às crianças, com oficinas de escultura de balão, pintura facial e desenho. Ao longo do dia o museu recebe uma feira gastronômica. O evento ainda oferece uma palestras e oficinas com quatro chefs renomados. Um dos participantes é Erick Jacquin, responsável pelo restaurante La Brasserie Erick Jacquin e jurado do programa MasterChef Brasil. Além dele, Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó também participa.



Já a programação musical inclui a Pequena Orquestra Interativa, Lov.Trio, DJ Dre Guazzelli, Bixiga 70 e Hermeto Pascoal. O grupo paulistano Bixiga 70 mostra os temas de seu trabalho mais recente, auto-intitulado, lançado em 2015. Já Hermeto, o "Bruxo dos Sons", mostra seu disco "No Mundo dos Sons", lançado em 2017.



Museu da Casa Brasileira

Tel. (11) 3032-3727

Sábado (7), 10h às 20h

Grátis