Museu Cais do Sertão promove o projeto 'Minuto Puxa o Fole'

A Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, por meio do Centro Cultural Cais do Sertão, promove um encerramento das férias com mais uma edição do projeto "Minuto Puxa o Fole", neste sábado (28), a partir das 15h30, no espaço Jóias da Coroa, na área interna do Museu Cais do Sertão.





O "Minuto Puxa o Fole", que acontece sempre no último sábado de cada mês, é um pocket show que busca resgatar a cultura nordestina, juntamente com uma homenagem ao rei do Baião. Desta vez, quem se apresenta é a banda Fridas, formada apenas por mulheres. No repertório, as Fridas irão passear pelo forró e MPB, além de trazer várias surpresas no decorrer da apresentação.Para esta edição haverá uma novidade. Uma parceria com a marca Gatos de Rua, do Artista Beto Kelner.Beto tem em seus trabalhos atuais muitas referências na cultura mexicana, especificamente Frida Kahlo e, como parceiro, irá vestir o grupo Fridas. O acesso para o evento é incluso no valor do ingresso do equipamento (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).