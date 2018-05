Mundo Livre S/A faz show comemorativo no Recife

Com bem mais de duas décadas na estrada e nove álbuns na carreira, o Mundo Livre S/A foi um dos criadores do movimento Manguebeat nos anos 1990, no Recife. Para celebrar os 20 anos do seu terceiro álbum, Carnaval da Obra (1998), a banda preparou um show especial de aniversário que acontecerá nesta sexta-feira (4), as 21h, no teatro RioMar, zona sul da cidade.





O grupo nasceu no bairro beira-mar de Candeias, mesmo lugar em que foi redigido o manifesto Caranguejos com Cérebro, marco do Movimento Mangue, que prega a universalização e a atualização da música pernambucana.



Durante sua longa trajetória, houve mudanças na formação da banda, mas o Mundo Livre manteve sua essência intacta, tanto nas sonoridades como nas letras, em grande parte politizadas. Músicas como "Computadores Fazem Arte", "Seu Suor é o Melhor de Você", "Meu Esquema" e outras viraram clássicos da música independente brasileira.



A banda acaba de lançar também seu primeiro DVD, graças ao apoio dos fãs. "Foi resultado de um enorme esforço coletivo, uma espécie de mutirão envolvendo gente de várias regiões", disse o vocalista Fred Zeroquatro. "Tudo na base da colaboração com profissionais que além de muito talentosos, eram, sobretudo fãs da banda".



Serviço

Sexta (4), às 21h

R$ 60 a R$ 80

www.uhuu.com

"Carnaval da Obra foi a transição do analógico para o digital", conta Fred04, vocalista da banda. "Foi um processo muito marcante porque significaria uma redução considerável de custos e a liberdade que proporcionava em termos de canais, os horizontes, era um salto tecnológico absurdo, acrescenta".Fred diz lembrar como hoje uma conversa decisiva que teve com Miranda sobre o planejamento do disco. "Foi o primeiro disco brasileiro produzido por oito mãos. Foi uma ousadia e marcava o clima de deslumbramento com toda a tecnologia que estávamos vivendo naquela época", relembra.