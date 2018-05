Mumuzinho leva samba ao Catorze

Neste sábado (2), acontece o show do cantor Mumuzinho, no Itaipava Catorze, bairro do Recife, centro da cidade. O músico chega dentro da programação do Sambinha da Lapa, projeto que estreou em março no Recife e vem cumprindo a promessa de proporcionar a vinda de cantores do samba e pagode nacional ao Recife para shows mais intimistas.





Márcio da Costa Batista, mais conhecido como Mumuzinho, é carioca de Magalhães Bastos e dono de lindas canções do samba, como "Fulminante", "Não quero despedida", "Curto circuito" e "Dom de sonhar". Seu trabalho ganhou ainda mais visibilidade pelo país depois que ele tornou-se integrante do programa Esquenta!, de Regina Casé.Ainda na programação, Vitinho (ex-vocalista do Grupo 22 minutos). A banda pernambucana Beleza Pura completa a programação. Os ingressos custam R$ 50, à venda nas lojas Figueiras e online pela Bilheteria Digital.