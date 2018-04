Mostra Yawalapiti traz curiosidades sobre os indígenas

Cerca de 100 integrantes da comunidade Yawalapiti se revezarão ao longo de toda a temporada da exposição, fazendo a mediação com o público. No próprio local, eles conversarão com os visitantes, farão apresentações de cantos e danças, lutas tradicionais, pintura corporal, confecção de arte (inclusive com oficina), projeções mapeadas com vídeos feitos por integrantes da própria comunidade na cúpula do Museu e mesa-redonda.



A exposição de Olivier Boëls marca a primeira vez que a comunidade indígena Yawalapiti compartilha um pouco de sua cultura e de suas histórias ancestrais.

A mostra é uma realização de Olivier Boëls e da Associação Yawalapiti Awapá, com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal (FAC) e apoio do Museu Nacional da República.



YAWALAPITI

Até 20 de maio, das 9h às 18h30

Museu Nacional da República. Entrada Franca. Info 3325 5220.

A exposição "Yawalapiti – Entre Tempos" está aberta a partir de hoje. A mostra irá ocupar o Museu Nacional da República com imagens que o premiado fotógrafo francês Olivier Boëls colheu ao longo de mais de cinco anos de convivência com a comunidade indígena Yawalapiti, uma das 16 etnias que vivem no Xingu. Serão expostas mais de 150 fotografias, que registram o cotidiano da aldeia com toda sua beleza.A "Yawalapiti" se distingue das exposições de fotos já feitas sobre indígenas por alguns detalhes. O primeiro deles: com base no entendimento de que "Ninguém melhor do que você para contar sua própria história", os próprios indígenas se encarregaram de escrever as legendas das fotos e os textos explicativos.Os escritos serão apresentados em português e inglês. Também estão previstas visitas guiadas em hebraico, inglês, francês e libras.