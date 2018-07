Mostra sobre cinema em Hong Kong encerra neste domingo (8)

'Cidade em chamas: O cinema de Hong Kong' é um retrospectiva que traz a oportunidade de imersão em uma das cinematografias mais criativas

A mostra "Cidade em chamas: O cinema de Hong Kong" está na reta final no cinema do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, até domingo (8 de julho). A programação com curadoria de Filipe Furtado ressalta um passeio histórico peculiar que tem início nos anos de 1960 e 1970 com as produções da Shaw Brothers, passa pelo cinema novo de Hong Kong do começo dos anos 1980 e culmina em projetos produzidos até 1997.



A colônia britânica foi alçada como principal centro de produção de cinema asiático. As bilheterias arrebataram todo o sudeste do continente em uma explosão de filmes dos mais diversos gêneros.



"Produzindo filmes de ação, musicais, melodramas e comédias, sem grandes preocupações com bom gosto e preferência pelo excesso, a indústria de Hong Kong criou aos poucos um forte 'star system' incluindo nomes que viriam a se tornar populares no ocidente como Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat, assim como promover amplo oportunidade a cineastas criativos como King Hu, Chang Cheh, John Woo, Tsui Hark e Wong Kar-wai", conta o curador Filipe Furtado. "É um cinema que fascinou os ocidentais justamente pela sua pluralidade e liberdade, sua recusa as regras e o bom tom" completa.



São filmes cult de diretores e atores chineses. Dentre gêneros como as artes marciais, comédias, musicais, filmes policiais, de horror e de fantasia, a seleção prima por títulos para cinéfilo nenhum ficar parado.



CIDADE EM CHAMAS: O CINEMA DE HONG KONG

Cinema do CCBB (SCES, Trecho 02, lote 22)

Até 8 de julho

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada)

Informações: (61) 3108-7600