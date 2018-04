Mostra rompe com padrões de apreciação da arte

Outra instalação que também chama atenção, do mesmo artista, é "Shrink 01996", em que o visitante tem a experiência, na própria pele, de ser embalado a vácuo, entre duas grandes folhas de plástico transparentes.



Já em "Physical Mind", obra de Teun Vonk (Holanda), o visitante é convidado a deitar entre dois objetos infláveis que simulam as sensações de estresse e alívio. Em "KAGE-table", do coletivo japonês Plaplax, por sua vez, sombras computadorizadas projetadas numa mesa ganham vida e adquirem movimentos de acordo com a interação do público.



Há também uma carioca na exposição: Celina Portella. A artista explora as fronteiras da representação virtual com o mundo real na obra "Vídeo-Boleba", em que bolinhas de gude que aparecem em vídeo surgem também no "mundo real", na sala em que a obra é exposta, de forma simultânea e coordenadas, quebrando as barreiras da realidade.



"Swing" (Alemanha), de Christin Marczinzik e Thi Binh Minh Nguyen, também mistura real e virtual. Em um balanço, com um óculos 3D, o visitante viaja por um mundo de fantasia cujas animações dependem da intensidade do balançar. " Dear Angelica", filme ilustrado à mão, também chama atenção ao levar o público a navegar entre desenhos, numa narrativa das memórias de uma adolescente. Já "Bound", um jogo estético que usa, além de realidade virtual, um PlayStation 4, convida o visitante c ontrola uma princesa bailarina, enquanto ela destrói ambientes surreais e oníricos.



CCBB

Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Telefone: (21) 3808-2020.

Estreou dia 13. Até 4/6.

Quarta a segunda, das 9h às 21h.

Grátis.

Já imaginou estar no olho de um furacão? Ou então ser embalado a vácuo? Essas são algumas das experiências que a exposição Disruptiva proporciona, por meio de recursos tecnológicos de realidade mista, que unem real e virtual, para aumentar o nível de interação. A mostra, que começou na última sexta (13) e vai até junho, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), faz parte do File (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica).Ao todo, mais de 85 artista participam da mostra, que reúne 120 obras, de instalações totalmente imersivas, com curadoria de Paula Perissinotto e Ricardo Barreto, a videogames e animações, com curadoria de Raquel Fukuda.Entre os trabalhos que transportam o público a um universo completamente novo está "Nemo Observatorium", de Lawrence Malstaf (Bélgica), em que o visitante se vê dentro do núcleo de um furação. A obra se dá dentro de um grande cilindro transparente, em que o visitante senta em uma cadeira e, por meio de um botão, ele mesmo aciona o sistema de simulação do furacão. O espetáculo ainda pode ser assistido por quem está de fora.