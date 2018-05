Mostra passeia pelas três décadas da banda Devotos

O multiartista Neilton Carvalho expõe obras no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), centro do Recife, desta quarta-feira (9) a 15 de julho

O multiartista Neilton Carvalho apresenta a exposição individual "A arte é um manifesto – 30 anos de Devotos", no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), centro do Recife, desta quarta-feira (9) a 15 de julho de 2018. O artista, que também é curador da mostra, apresentará um passeio pela história da Devotos, uma das bandas mais importantes e influentes de Pernambuco, através de 60 peças. Com entrada gratuita, a mostra pode ser vista de terça a sexta-feira, das 12h às 18h, e sábados e domingos, das 13h às 17h.



O público vai conferir desde os quadros criados especificamente por Neilton como base para os projetos gráficos dos seis discos de estúdio, um ao vivo e dois vinis do grupo, além de raridades como backdrops, pôsteres, ingressos e capas de fitas demo. Tudo fruto de um trabalho desenvolvido de forma independente desde a década de 1980 até hoje. O texto de apresentação da mostra é assinado pela historiadora Heloísa Buarque de Hollanda.



Formada por Cannibal (baixo e vocal), Celo Brown (bateria) e pelo próprio Neilton (guitarra), a Devotos é uma banda que está na estrada desde 28 de fevereiro de 1988. Apesar de não ter integrado a primeira formação, Neilton assumiu um papel fundamental na imagem e sonoridade da banda.



Em 1989, ao entrar para o grupo formado no Alto José do Pinho, no Recife, o então adolescente de 16 anos acumulou as funções de guitarrista, de artista visual e de designer, criando uma logo, desenvolvendo os cartazes dos shows e fazendo a capa da primeira fita K7 demo do grupo. Tudo bem de acordo com a filosofia do punk, o chamado "Do It Yourself".



Na exposição "A arte é um manifesto – 30 anos de Devotos", Neilton ocupa dois andares do Mamam, um dos mais conceituados museus de Pernambuco, por dois meses e meio. A mostra funciona como um panorama de duas de suas carreiras, a de artista visual e de músico. Tudo ao mesmo tempo.



"Atualmente eu toco com a Devotos e com o poeta e músico Lirinha. Pinto, desenho, faço projetos gráficos e ilustrações para algumas capas de CD e vinil para vários artistas. Tenho um trabalho com projetos de caixas acústicas e amplificadores valvulados para instrumentos musicais elétricos, a Altovolts. E ainda estou me inserindo no mundo das trilhas sonoras para curta de animação", conta.



Como artista visual e designer, Neilton também ilustrou diversas capas de discos, sites e DVDs de bandas como Cordel do Fogo Encantado, Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Cascabulho, Academia da Berlinda, The Baggios, Fernandes, Mamylove (cantora africana radicada na França), entre outros. Neilton ainda é um dos fundadores do Grupo de Pesquisa de Tecnologias Mortas, o Altovolts. Desde 2006, o grupo estuda/pesquisa e desenvolve linhas de amplificadores para instrumentos musicais atendendo músicos de todo o Brasil.