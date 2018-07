Mostra Migrações termina no dia 16 de julho

EXPOSIÇÃO MIGRAÇÕES

Pé Palito Antiquário & Arte – Shopping Iguatemi

Até 16 de julho de 2018, de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

Para mais informações: 61 3326.8360

Entrada franca

A galeria "Pé Palito Antiquário & Arte (Shopping Iguatemi Brasília)" recebe até 16 de julho a exposição "Migrações", que reúne trabalhos individuais e coletivos do Grupo Criativo Oicos do Ceará. Formado por amigos envolvidos com o mundo das artes, que convivem trocando ideias e experiências, lançando desafios uns aos outros.A mostra iniciou seu percurso em São Paulo, na galeria de arte contemporânea "VERVE", em setembro de 2017, uma experiência que comprovou a solidificação de um trabalho fruto do esforço comum. Uma mistura de diversas linguagens: bordado, pintura, aquarela, escultura, metal, cerâmica, tinta, gravura, tecidos, impressões e colagens. Um processo de criação compartilhado que convida a experimentar a migração.A exposição conta com a participação de sete artistas contemporâneos vindos do Ceará, Cecilia Bichucher, Cláudio Quinderé, Nícia Bormann, Túlio Paracampos, Vera Dessart, Vera Sampaio Dessart e Wilson Neto, que adentram, pela primeira vez, o cenário artístico brasiliense. Serão exibidas 30 obras em pintura, aquarela, gravura, colagem, assemblage, bordado e escultura.