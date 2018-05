Mostra fotográfica pensa nova lógica das cidades brasileiras

O ExistenCidades propõe, por meio de 13 fotografias coloridas captadas pelas lentes do fotógrafo Beto Figueiroa e uma instalação num simulacro de um universo quase urbano, com recursos audiovisuais, o diálogo entre diferentes linguagens para pensar a nova lógica das cidades brasileiras nas primeiras décadas do século 21.





A ideia do projeto surgiu durante o Movimento Ocupe Estelita, em 2014, mas a relação do fotógrafo com o tema vem desde 2010. São imagens que sugerem a reflexão sobre as cidades. Resquícios de convivências, urbanização, concreto, placas, escadas e até mesmo a simples e reflexiva ideia de uma boleia de caminhão ambientada em um não-lugar.



"O ExistenCidades sempre andou comigo mesmo antes da ocupação. Fotografei em Lajedo, Maceió, Mossoró, Goiana, Recife, Porto de Pedras, Serrita, Bonança e na Ilha de Marajó. São "fios da meada" que trazem referências de cidades", explica Beto.



Durante a exposição, haverá, ainda, o lançamento do catálogo da mostra e um debate sobre da cidade e seus não-lugares, com a presença, além de Figueiroa e Jr. Black, da fotógrafa Ana Lira e do professor doutor em Comunicação Social José Afonso Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco.



No mesmo dia, será realizada uma visita guiada para surdos com objetivo é utilizar a fotografia como meio de expressão e comunicação, aumentando a visibilidade e a inclusão da comunidade surda na sociedade.

A exposição acontece a partir desta quarta (2) até o dia 29 de julho, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), centro do Recife. Com entrada gratuita e em formato lambe-lambe, o projeto promove o encontro de Beto com o músico Jr. Black, responsável pela criação de textos, que une imagem, música e literatura.A instalação, de conotação urbana, será feita entre andaimes de construções vazados, com assinatura de Luciana Calheiros e Aurélio Velho, da Zolu Design, e uma sala com projeções, que dialogam com os textos falados e escritos. Uma mistura de realidade e fantasia que questionam a forma como o espaço urbano vem sendo construído.