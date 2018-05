Mostra é adiada em função da greve dos caminhoneiros

Marcada para abrir à visitação nesta quarta-feira (30), a exposição "J. Borges 80 Anos" será adiada em razão do movimento de paralisação do transporte de cargas pelos caminhoneiros.

Produzida pela Cactus Promoções e Produções, a mostra traz uma coletânea de 30 xilogravuras e suas matrizes, sendo 10 inéditas, com temas que retratam a trajetória de vida do artista plástico J. Borges, considerado por Ariano Suassuna, o melhor gravador popular do Brasil.

Não há previsão de quando a mostra será aberta ao público. Ainda assim, a sua realização se mantém confirmada na programação da CAIXA Cultural Brasília, em sua Galeria Principal.