Mostra de filmes no CCBB tem entrada franca

Evento valoriza produções independentes e de baixo custo

Considerada o maior evento de cinema do Brasil, a Mostra do Filme Livre (MFL) está com programação aberta em Brasília, depois de passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Serão exibidos mais de 200 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, oriundos de todas as regiões do Brasil.



A mostra é conhecida por evidenciar a produção independente, feita sem verbas públicas ou sem grandes patrocínios, e de viés mais autoral. Ela é também pioneira em filmes de diferentes formatos, gêneros e épocas.



Para além das sessões de filmes, a mostra inclui diversas atividades paralelas, entre debates, atividades formativas e cabines livres. Em uma sessão especial no dia 28/4, a MFL presta homenagem ao crítico e cineasta paulistano Olívio Tavares de Araújo com a exibição de quatro de seus filmes, seguida de debate com a presença do realizador. Olívio realizou mais de cinquenta curtas-metragens, boa parte sobre o processo criativo de artistas plásticos brasileiros.



MFL

Até 20 de maio, no CCBB.

Informações no www.mostralivre.com.