Mostra de Cinema LGBTTQI no Sesc Ipiranga

Entre os dias 3 e 29 de abril o Sesc Ipiranga sedia a Mostra Ser, que reflete sobre o amor e respeito entre a população LGBTTQI. Com exibição de filmes que retratam o afeto, a mostra também conta com um pocket show de Linn da Quebrada e uma série de conversas sobre diversidade e gênero, além do curto "LGBTS no Cinema Brasileiro - Panorama Histórico Séculos 20 e 21", com Lufe Steffen.



A programação inclui os curtas "Eu não quero voltar sozinho" (2010), de Daniel Ribeiro, sobre um adolescente deficiente visual que vive a inocência da descoberta do amor e da homossexualidade; "Não gosto dos meninos" (2011), de André Matarazzo e Gustavo Ferri, em que brasileiros gays, bis e trans contam suas experiências, escolhas, dilemas e desejos na intenção de mostrar que, diferente ou não, todos podem ser felizes; "A arte de andar pelas ruas de Brasília" (2011), de Rafaela Camelo, sobre as amigas Ana e Leila, que passam os dias se divertindo pelas ruas de Brasília, até que a descoberta de novos sentimentos vêm a tona; "Antes das palavras" (2013), de Diego Carvalho Sá, sobre a crescente atração entre os colegiais Célio e Dário; e "Nosso amor existe" (2016), de Ricardo Puppe e Theo Borges, que apresenta histórias de casais homoafetivos, abordando temas como relacionamento, medos, angústias, preconceito, e desafios.

Entre os médias e longas-metragens, destaca-se a presença de documentários. "Meu corpo é político" (2017), dirigido por Alice Riff, mostra o cotidiano de homens e mulheres transexuais, sobretudo negros e moradores das periferias. Após a exibição do filme, dia 26/4, haverá um pocket show com Linn da Quebrada, às 19h. A atividade é gratuita e para participar é necessário retirar ingresso na bilheteria a partir das 18h.

Com direção de Angela Zoé, o documentário "Meu nome é Jacque" (2016) conta a história de Jaqueline Rocha Côrtes, uma mulher transexual brasileira que vive com Aids há mais de 20 anos. O longa será exibido no dia 27/4, na Área de convivência a partir das 16h.



Uma série de debates com o tema "A diversidade dos afetos em cena" acontece ao longo da mostra. No dia 27, às 17h30, a cineasta Angela Zoé, do filme "Meu nome é Jacque", e a psicóloga Ana Ferri debatem o tema. No dia 28, às 17h, é a vez de Maju Giorgi, personagem do filme "Vozeria", e Ana Ferri falaram sobre o assunto. Por fim, no dia 29, às 17h, os diretores Rafaela Camelo, René Guerra e Daniel Ribeiro participam da discussão com mediação de Ana Ferri.

Já o curso "LGBTs no Cinema Brasileiro – Panorama Histórico Séculos 20 e 21", acontece todas as terças.Lufe Steffen vai traçar uma linha do tempo da representatividade no cinema nacional, comentando e exibindo pequenos trechos de filmes que trazem personagens LGBTs em suas tramas. As aulas acontecem no Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga entre às 19h e às 21h.