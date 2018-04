Mostra de cinema debate exclusão do audiovisual brasileiro

A programação ainda tem uma série de atividades, como oficina de produção de audiovisual em coletivos com o cineasta Lincoln Péricles, entre os dias 24 e 28 de abril, das 10h às 14h. Há apenas 20 vagas e é necessário se inscrever pelo e-mail periferiadaimagem@gmail.com, até sexta (20).



Sábado (21), às 18h45, Flaviane Damasceno, Jeckie Brown, Gabriel Martins e Sabrina Fidalgo recebem o público para uma roda de conversa sobre atuação no cinema contemporâneo. E no sábado seguinte, dia 28, Lincoln Péricles e o coletivo Mulheres de Pedra debatem os modos de produção e coletividade no cinema, às 17h.



Além disso, as primeiras sessões dos dias 22 e 24 serão acompanhadas de um bate-papo com os realizadores dos filmes na programação.



A idealização da mostra de cinema é de Lucas Andrade (montador), Pedro Lessa e Tomaz Viterbo (realizadores audiovisuais).



CAIXA CULTURAL

Av. Almirante Barroso, 25, Centro.

Telefone: (21) 3980-3815.

Estreia terça (17). Até 29/4.

Terça a domingo, horários na programação abaixo.

Grátis.



Programação completa:



Terça (17)

18h30 - "Estamos Todos Aqui" (2017), de Chico Santos e Rafael Mellim, 19 min, Digital, 16 anos + "A Margem" (1967), de Ozualdo Candeiras, 96 min, Digital, 12 anos



Quarta (18)

16h - "Momento, Vício e Boa Sorte" (2011), de Coletivo Pode Crer, 21 min, Digital, 16 anos + "Copa Vidigal" (2011), de Luciano Vidigal, 75 min, Digital, 12 anos

18h30 - "Personal Vivator" (2014), de Sabrina Fidalgo, 20 min, Digital, 16 anos + "Meu Corpo é Político" (2016), de Alice Riff, 72 min, Digital, 12 anos



Quinta (19)

16h30 - "RAP, o canto da Ceilândia" (2005), de Adirley Queirós, 15 min, Digital, 10 anos + "Modo de Produção" (2017), de Dea Ferraz, 66 min, Digital, 12 anos

18h30 - "Notícia de uma Tragédia Racial Subnotificada" (2017), de Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, 14 min, Digital, 18 anos + "A Vizinhança do Tigre" (2014), de Affonso Uchoa, 95 min, Digital, 16 anos



Sexta (20)

16h - "Fantasmas" (2010), de André Novais, 11 min, Digital, 10 anos + "Filme de Aborto" (2016), de Lincoln Péricles, 66 min, 16 anos

18h - "Martírio" (2016), de Vincent Carelli, 160 min, Digital, 12 anos



Sábado (21)

15h - "Dona Sônia Pediu Uma Arma ao Seu Vizinho Alcides" (2011), de Gabriel Martins, 18 min, Digital, 16 anos + "Personal Vivator" (2014), de Sabrina Fidalgo, 20 min, Digital, 16 anos + "Momento, Vício e Boa Sorte" (2011), de Coletivo Pode Crer, 21 min, Digital, 16 anos + "Dia de Pagamento" (2015), de Fabiana Morais, 27 min, Digital, 12 anos

17h - "Chico" (2016), de Irmãos Carvalho, 23 min, Digital, 16 anos + "Com o Terceiro Olho na Terra da Profanação" (2016), de Catu Rizo, 66 min, Digital, 14 anos

18h45 - Roda de conversa sobre atuação no cinema contemporâneo, com Flaviane Damasceno, Jeckie Brown, Gabriel Martins e Sabrina Fidalgo.



Domingo (22)

15h - "Pau de Priscilla" (2015), de Bia Leite e Danielle Monteiro, 8 min, Digital, 16 anos + "Estamos todos aqui" (2017), de Chico Santos e Rafael Mellim, 19 min, Digital, 16 anos + "Nunca é noite no mapa" (2016), de Ernesto Carvalho, 6 min, Digital, 12 anos + "Notícia de uma Tragédia Racial Subnotificada" (2017), de Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, 14 min, Digital, 18 anos + "Nada" (2017), de Gabriel Martins, 27 min, Digital, 12 anos + Debate com os realizadores

18h - "A Cidade é uma só?" (2011), de Adirley Queirós, 79 min, Digital, 10 anos

20h - "Bicicletas de Nhanderú" (2011), de Ariel Ortega e Patrícia Ferreira, 45 min, Digital, Livre



Terça (24)

16h - "Maria Macaca" (2015), de Lazaro Ribeiro, 15 min, Digital, Livre + "Quijaúa, a Nação Angola" (2015), Coletivo Mulheres de Pedra, 6 min, Digital, 14 anos + "Tentei" (2017), de Laís Melo, 15 min, Digital, 14 anos + "As Mulheres Pensam" (2015), de Talita Araújo, 6 min, Digital, 16 anos + "Travessia" (2017), de Safira Moreira, 5 min, Digital, Livre + Debate com realizadores

19h30 - "Leona Vingativa Assassina" (2011), de Leona Vingativa, 5 min, Digital, 14 anos + "Doce Amianto" (2013), de Guto Parente e Uirá dos Reis, 70 min, Digital, 16 anos



Quarta (25)

16h - "Vizinhança do Tigre" (2014), de Affonso Uchoa, 95 min, Digital, 16 anos

18h30 - "A Cidade é uma só?" (2011), de Adirley Queirós, 79 min, Digital, 10 anos + "Personal Vivator" (2014), de Sabrina Fidalgo, 20 min, Digital, 16 anos



Quinta (26)

16h - "Travessia" (2017), de Safira Moreira, 5 min, Digital, Livre + "Sweet Karolyne" (2009), de Ana Bárbara, 15 min, Digital, 12 anos + "Europa" (2011), de Leonardo Mouramateus, 19 min, Digital, Livre + "Fantasmas" (2010), de André Novais, 11 min, Digital, 10 anos

18h30 - "Ela Volta na Quinta" (2015), de André Novais, 108 min, Digital, 12 anos



Sexta (27)

15h30 - "Tentei" (2017), de Laís Melo, 15 min, Digital, 14 anos + "Meu Corpo é Político" (2016), de Alice Riff, 72 min, Digital, 12 anos

17h30 - "Nada" (2017), de Gabriel Martins, 27 min, Digital, 12 anos + "Com o Terceiro Olho na Terra da Profanação" (2016), de Catu Rizo, 66 min, Digital, 14 anos

19h30 - "As Mulheres Pensam" (2015), de Talita Araújo, 6 min, Digital, 16 anos + "Morro do Céu" (2009), de Gustavo Spolidoro, 71 min, Digital, 10 anos



Sábado (28)

15h - "Bicicletas de Nhanderú" (2011), de Ariel Ortega e Patrícia Ferreira, 45 min, Digital, Livre + "Elekô" (2015), de Coletivo Mulheres de Pedra, 6 min, Digital, 16 anos + "Konãgxeka: Dilúvio Maxakali" (2016), de Charles Bicalho e Israel Maxakali, 12 min, Digital, 10 anos

17h - Roda de conversa sobre modos de produção e coletividade no cinema, com Lincoln Péricles e o coletivo Mulheres de Pedra.

19h30 - "Chico" (2016), de Irmãos Carvalho, 23 min, Digital, 16 anos + "Filme de Aborto" (2016), de Lincoln Péricles, 66 min, 16 anos



Domingo (29)

15h - "Pau de Priscilla" (2015), de Bia Leite e Danielle Monteiro, 8 min, Digital, 16 anos + Europa (2011), de Leonardo Mouramateus, 19 min, Digital, Livre + "Travessia" (2017), de Safira Moreira, 5 min, Digital, Livre + "Nunca é noite no mapa" (2016), de Ernesto Carvalho, 6 min, Digital, 12 anos

16h - "Caixa D`água: Qui-lombo é esse?" (2013), de Everlane Moraes, 15 min, Digital, Livre + "Notícias de uma Tragédia Racial Subnotificada" (2017), de Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, 14 min, Digital, 18 anos + "RAP, o canto da Ceilândia" (2005), de Adirley Queirós, 15 min, Digital, 10 anos + "Duas Aldeias, Uma Caminhada" (2008), de Mbya-Guarani, 63min, Digital, Livre

18h30 - "Dona Sônia Pediu Uma Arma ao Seu Vizinho Alcides" (2011), de Gabriel Martins, 18 min, Digital, 16 anos + "Ladrões de Cinema" (1977), de Fernando Coni Campos, 127 min, Película, 14 anos

