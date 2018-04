Mostra de Artesanato encerra o mês de abril

Público poderá conferir de perto os trabalhos autorais de artesãos em joias, brinquedos e outros

A Mostra Artesanato volta a movimentar o Boulevard Shopping Brasília, neste final de semana. O público poderá conferir de perto os trabalhos autorais de artesãos em joias, brinquedos, porcelana, acessórios e muitos outros materiais.



Para abril, o destaque fica por conta do trabalho da artesã Ivna Mourão. Sofisticação e delicadeza são algumas das características das suas obras em porcelana.



Idealizado com a intenção de proporcionar oportunidades de intercâmbio e de comercialização de produtos artesanais aos artesãos, artistas plásticos e designers de Brasília e de outras regiões do Brasil.



MOSTRA DE ARTESANATO

De hoje até domingo

Boulevard Shopping

Entrada Franca