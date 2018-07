Mostra Competitiva do 51º Festival do Cinema Brasileiro já tem seus indicados

Foram selecionados nove longas e 12 curtas-metragens para disputarem o 'Troféu Candango'; evento ocorre em setembro em Brasília

Os filmes selecionados para a disputa da "Mostra Competitiva do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro" foram divulgados ontem (30). Nove longas e 12 curtas-metragens vão concorrer ao "Troféu Candango" na principal mostra do maior festival de cinema do Brasil.



Os filmes foram escolhidos entre 742 habilitados para esta edição. A exibição ocorrerá entre os dias 14 e 23 de setembro. Entre os longas-metragens estão "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman (SP), documentário e "Bloqueio", de Quentin Delaroche e Victória Álvares (PE), documentário. Já entre os curtas estão "Aulas que Matei", de Amanda Devulsky e Pedro B. Garcia (DF) ficção e "Boca de Loba", de Bárbara Cabeça (CE), ficção.



No total foram selecionados três filmes de São Paulo e dois de Minas Gerais. Bahia, Distrito Federal, Pernambuco e Rio de Janeiro têm um representante cada. A categoria de curtas traz quatro produções paulistas, três pernambucanas e duas cariocas. Minas, DF e Ceará têm uma cada.

Premiação



Os concorrentes ao Troféu Candango receberão cachês distribuídos igualitariamente. Os longas-metragens selecionados recebem R$ 15mil cada; os longas participantes de Sessão Especial Hour Concour recebem R$ 10 mil; e os curtas-metragens R$ 5 mil.



MOSTRA COMPETITIVA

No Cine Brasília, de 14 até 23 de setembro. Gratuito.



Veja os indicados



Indicados na Mostra Competitiva

Longas

"Bixa travesti", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman (SP) – documentário

"Bloqueio", de Quentin Delaroche e Victória Álvares (PE) – documentário

"Ilha", de Ary Rosa e Glenda Nicácio (BA) – ficção

"Los silencios", de Beatriz Seigner (SP/Colômbia/França) – ficção

"Luna", de Cris Azzi (MG) – ficção

"New life S.A.", de André Carvalheira (DF) – ficção

"A sombra do pai", de Gabriela Amaral Almeida (SP) – ficção

"Temporada", de André Novais Oliveira (MG) – ficção

"Torre das donzelas", de Susanna Lira (RJ) – documentário

Curtas

"Aulas que matei", de Amanda Devulsky e Pedro B. Garcia (DF) – ficção

"Boca de loba", de Bárbara Cabeça (CE) – ficção

"BR3", de Bruno Ribeiro (RJ) – ficção

"Conte isso àqueles que dizem que fomos derrotados", de Aiano Bemfica, Camila Bastos,Cristiano Araújo e Pedro Maia de Brito (PE/MG) – documentário

"Eu, minha mãe e Wallace", de Irmãos Carvalho (SP/RJ) – ficção

"Guaxuma", de Nara Normande (PE) – animação

"Kairo", de Fabio Rodrigo (SP) – ficção

"Liberdade", de Pedro Nishi e Vinicius Silva (SP) – documentário

"Mesmo com tanta agonia", de Alice Andrade Drummond (SP) – ficção

"Plano controle", de Juliana Antunes (MG) – ficção

"Reforma", de Fábio Leal (PE) – ficção

"Sempre verei cores no seu cinza", de Anabela Roque (RJ) – documentário