Mostra Cidade em Chamas leva filmes de Hong Kong ao CCBB

Há 23 longas na programação, que começa nesta quarta (2) e vai até o dia 28 de maio

Um dos principais centros de produção de cinema asiático entre os anos 1960 e 1980, a região de Hong Kong, quando ainda era colônia britânica, dominava as bilheterias do continente, tendo revelado atores como Bruce Lee e Jackie Chan e diretores como John Woo e Tsui Hark. Pouco conhecida dos brasileiros, a produção cinematográfica da época é o foco da mostra de cinema Cidade em Chamas: O Cinema de Hong Kong, que começa nesta quarta (2) e vai até o dia 28 de maio, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).



Ao todo, há 23 longas-metragens na programação, que engloba desde o auge do sucesso da produtora Shaw Brothers, nos anos 1960 e 1970, passando pelo cinema novo de Hong Kong do começo dos anos 1980 e até 1997, quando a colônia foi devolvida à China. Há desde filmes de artes marciais – tanto os de espadachim como os de kung fu – até comédias rasgadas, musicais melodramáticos, filmes policiais, de horror e de fantasia.



Há ainda duas atividades extras, com entrada grátis, para quem quer se aprofundar na filmografia chinesa. No dia 17 de maio, às 19h, acontece um debate, com tradução para linguagem de Libras, com o curador da mostra, Filipe Furtado, e com o crítico de cinema Ruy Gardnier, além de mediação do produtor da mostra, Julio Bezerra. E entre os dias 16 e 18 de maio, das 14h às 15h30, acontece o curso O Cinema de Hong Kong, com Filipe Furtado. As incrições devem ser feitas através do e-mail hongkongccbb@gmail.com.



CCBB

Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Telefone: (21) 3808-2020.

Estreia quarta (2). Até 28/5.

Horários na programação abaixo.

R$ 10.



Quarta, 2 de maio

17h – "Ho, o sujo". "Dirty Ho / Lan to he". De Lau Kar Leung (Hong Kong,1979). Com Wong Yue, Gordon Liu, Lo Lieh. 97 min. 14 anos.

19h – Sessão gratuita - "Pedicab Driver". "Qun long xi feng". De Sammo Hung (Hong Kong,1989). Com Sammo Hung, Benny Mok, Hoi Mang. 95 min. 14 anos



Quinta, 3 de maio

17h – "Made in Hong Kong". Heung Gong jai lo". DeFruit Chan (Hong Kong,1997). Com Sam Lee, NeikyYim, Wenders Li.108 min. 14 anos.

19h15 – "Rouge". "Yan zhi kou". De Stanley Kwan (Hong Kong, 1987). Com Anita Mui, Leslie Cheung, Alex Man.96 min. 14 anos.



Sexta, 4 de maio

17h – "Os detetives". "The Private Eyes / Ban jin ba liang". DeMichael Hui (Hong Kong, 1976). Com Michael Hui, Sam Hui, Ricky Hui. 94 min. 14 anos.

19h – "O Deus da cozinha". "God of Cookery/ Sik San". DeStephen Chow e Lik-Chi Lee (Hong Kong, 1996). Com Stephen Chow, Karen Mok, Man-Tat Ng. 95 min. 14 anos.



Sábado, 5 de maio

16h – "Alvo duplo". "A Better Tomorrow/Ying hung boon sik". De John Woo (Hong Kong, 1986). Com Ti Lung, Chow Yun-Fat, Leslie Cheung. 95 min. 14 anos.

18h – "Fervura máxima". "Hard Boiled/Lat sau san taam". De John Woo (Hong Kong, 1992). Com Chow Yun-Fat, Tony Leung Chi Wai, Teresa Mo. 128 min. 14 anos.



Domingo, 6 de maio

16h – Sessão gratuita - "Companheiros, quase uma história de amor". "Comrades, Almost a Love Story/ Tian mi mi". DePeter Chan (Hong Kong, 1996). Com Maggie Cheung, Leon Lai, Eric Tsang. 118 min. 14 anos.

18h15 – "Sonhos da Ópera de Pequim". "Peking Opera Blues/Do ma daan". De Tsui Hark (Hong Kong, 1986). Com Brigitte Lin, Sally Yeh, Cherie Chung. 104 min. 14 anos.



Segunda, 7 de maio

17h – "Não brinque com fogo". "Dangerous Encounters – First Kind/Di ye lei xing wei xian". De Tsui Hark (Hong Kong, 1980). Com Albert Au, Tin Sang Lung, Paul Che. 95 min. 14 anos.

19h – "Made in Hong Kong". Heung Gong jai lo". DeFruit Chan (Hong Kong,1997).108 min. 14 anos.



Quarta, 9 de maio

17h – Sessão gratuita - "Projeto China". "Project A/'A' gai waak". DeJackie Chan (Hong Kong, 1983). Com Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao. 105 min. 14 anos.

19h15 – Sessão gratuita - "Os condores do oriente". "Eastern Condors/Dung fong tuk Ying". De Sammo Hung (Hong Kong, 1987). Com Sammo Hung, Yuen Biao, Haing S. Ngor. 93 min. 14 anos.



Quinta, 10 de maio

17h - "O Deus da cozinha". "God of Cookery/ Sik San". De Stephen Chow e Lik-Chi Lee (Hong Kong, 1996). 95 min. 14 anos.

19h – "Amar você". "Loving You / Mou mei san taam". De Johnnie To (Hong Kong, 1995). Com Lau Ching-Wan, Carman Lee, TsungHua-To. 84 min. 14 anos.



Sexta, 11 de maio

17h - "Rouge". "Yan zhi kou". De Stanley Kwan (Hong Kong, 1987).96 min. 14 anos.

19h – "O arco". "The Arch / Dong fu ren". De Cecile Tang (Hong Kong, 1969). Com Lisa Lu, Roy Chiao, Hilda Chow Hsuan. 94 min. 14 anos.



Sábado, 12 de maio

16h – "Não brinque com fogo". "Dangerous Encounters – First Kind/Di ye lei xing wei xian". De Tsui Hark (Hong Kong, 1980). 95 min. 14 anos.

18h – "Nômade". "Nomad/Lie huo qing chun". De Patrick Tam (Hong Kong, 1982). Com Leslie Cheung, Cecilia Yip, Pat Ha. 96 min. 14 anos.



Domingo, 13 de maio

16h - Sessão gratuita - "Projeto China". "Project A/'A' gai waak". De Jackie Chan (Hong Kong, 1983). 105 min. 14 anos.

18h – "Police Story". "Ging chat goo si".DeJackie Chan (Hong Kong, 1985). Com Jackie Chan, Maggie Cheung, Brigitte Lin. 101 min. 14 anos.



Segunda, 14 de maio

17h – Sessão gratuita - "Os condores do oriente". "Eastern Condors/Dung fong tuk Ying". DeSammo Hung (Hong Kong, 1987). 93 min. 14 anos.

19h - Sessão gratuita - "Pedicab Driver". "Qun long xi feng". De Sammo Hung (Hong Kong,1989). 95 min. 14 anos.



Quarta, 16 de maio

17h - "Sonhos da Ópera de Pequim". "Peking Opera Blues/Do ma daan". DeTsui Hark (Hong Kong, 1986). 104 min. 14 anos.

19h – "O grande mestre beberrão". "Come Drink With Me/Da Zui Xia". DeKing Hu (Hong Kong, 1966). Com Cheng Pei-Pei, HuaYueh, Chih-Ching Yang. 91 min. 14 anos.



Quinta, 17 de maio

17h – "Confissões íntimas de uma cortesã chinesa". "Intimate Confessions of a Chinese Courtesan/Ai Nu".DeKing Hu (Hong Kong, 1972). Com Lily Ho, Betty Pei Ti, Hua Yueh. 97 min. 14 anos.

19h – Debate com o curador Filipe Furtado, o crítico de cinema Ruy Gardnier e o produtor Julio Bezerra, com tradução para linguagem de LIBRAS. Entrada franca.



Sexta, 18 de maio

17h - Sessão gratuita - "Companheiros, quase uma história de amor". "Comrades, Almost a Love Story/ Tian mi mi". DePeter Chan (Hong Kong, 1996). 118 min. 14 anos.

19h15 – "Os refugiados do barco". "Boat People/Tau ban no hoi".DeAnn Hui (Hong Kong, 1982). Com George Lam, Season Ma, Chang Tung-Sheng. 109 min. 14 anos.



Sábado, 19 de maio

16h – "Golden Swallow". "Jin Yan Zi".DeChang Cheh (Hong Kong, 1968). Com Cheng Pei-Pei, Lo Lieh, Jimmy Yang Yu. 89 min. 14 anos.

18h – "Irmãos de sangue". "Blood Brothers/Ci Ma".DeChang Cheh (Hong Kong, 1973). Com David Chiang, Ti Lung, Chen Kuan-Tai. 118 min. 14 anos.



Domingo, 20 de maio

16h - "O arco". "The Arch / Dong fu ren". DeCecile Tang (Hong Kong, 1969). 94 min. 14 anos.

18h – "O amor eterno". "The Love Eterne / Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai".DeHan Hsiang Li (Hong Kong, 1963). Com Betty LohTi, Ivy Ling Po, Yanyan Chen. 122 min. 14 anos.



Segunda, 21 de maio

17h - "Amar você". "Loving You / Mou mei san taam". DeJohnnie To (Hong Kong, 1995). 84 min. 14 anos.

19h - "Os detetives". "The Private Eyes / Ban jin ba liang". DeMichael Hui (Hong Kong, 1976). 94 min. 14 anos.



Quarta, 23 de maio

16h – Sessão gratuita - "Projeto China". "Project A/'A' gai waak". DeJackie Chan (Hong Kong, 1983). 105 min. 14 anos. Sessão Inclusiva - audiodescrição + legendagem + LIBRAS.

18h30 – "Fervura máxima". "Hard Boiled/Lat sau san taam". DeJohn Woo (Hong Kong, 1992). 128 min. 14 anos.



Quinta, 24 de maio

17h - "Police Story". "Ging chat goo si".DeJackie Chan (Hong Kong, 1985). 101 min. 14 anos.

19h - "O grande mestre beberrão". "Come Drink With Me/Da Zui Xia". DeKing Hu (Hong Kong, 1966). 91 min. 14 anos.



Sexta, 25 de maio

17h - "Alvo duplo". "A Better Tomorrow/Ying hung boon sik". DeJohn Woo (Hong Kong, 1986). 95 min. 14 anos.

19h - "Irmãos de sangue". "Blood Brothers/Ci Ma".DeChang Cheh (Hong Kong, 1973). 118 min. 14 anos.



Sábado, 26 de maio

16h - "O amor eterno". "The Love Eterne / Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai".DeHan Hsiang Li (Hong Kong, 1963). 122 min. 14 anos.

18h - "Os refugiados do barco". "Boat People/Tau ban no hoi".DeAnn Hui (Hong Kong, 1982). 109 min. 14 anos.



Domingo, 27 de maio

16h - "Ho, o sujo". "Dirty Ho / Lan to he". De Lau Kar Leung (Hong Kong,1979). 97 min. 14 anos.

18h - "Confissões íntimas de uma cortesã chinesa". "Intimate Confessions of a Chinese Courtesan/Ai Nu".DeKing Hu (Hong Kong, 1972). 97 min. 14 anos.



Segunda, 28 de maio

17h - "Nômade". "Nomad/Lie huo qing chun". DePatrick Tam (Hong Kong, 1982). 96 min. 14 anos.

19h – "Golden Swallow". "Jin Yan Zi".DeChang Cheh (Hong Kong, 1968). 89 min. 14 anos.