Mostra celebra os cem anos de Vkhutemas

Entre os dias 26 de junho e 30 de setembro, o Sesc Pompeia apresenta a exposição Vkhutemas: O Futuro em Construção (1918 – 2018). Com curadoria dos pesquisadores Celso Lima e Neide Jallageas, a mostra reúne cerca de 300 projetos desenvolvidos na escola soviética de artes Vkhutemas, especialmente recriados para essa exibição. Entre os autores estão 75 artistas, designers e arquitetos como Ródtchenko, Tátlin, Kandinsky, Maliévitch, El Lissítzki, Zaliésskaia e Komaróva.

Inaugurada em 1918, em Moscou, a Universidade Vkhutemas esteve alinhada à vanguarda do pensamento estético do começo do século 20, sobretudo às correntes futuristas, suprematistas e construtivistas. Criada como um centro de experimentações, a instituição acreditava e defendia o uso da arte como instrumento educativo e de transformação social. Suas novas práticas pedagógicas se equilibravam entre atitude estética e postura política, e visavam democratizar o ensino, combater o analfabetismo e promover a emancipação das mulheres.





SESC POMPEIA

Tel.: (11) 3871-7700

26 de junho a 30 de setembro

Terça a Sexta, 10h às 21h30; Sábado, domingo e feriado, 10h às 18h

Grátis