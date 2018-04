Moska apresenta intimista Violovoz no Sesc Ginástico

SESC GINÁSTICO

Av. Graça Aranha, 187, Centro.

Telefone: (21) 2279-4027.

Terça (17), às 19h30.

R$ 7,50 a R$ 30.

O cantor e compositor Paulinho Moska apresenta o espetáculo Violovoz, no Sesc Ginástico, no Centro, nesta terça (17). Em um show intimista em voz e violão, o artista leva ao público grandes sucessos da carreira a preços populares, a partir de R$ 7,50.O repertório do espetáculo inclui canções de destaque do artista, como "Pensando em Você", "A Seta e o Alvo", "A Idade do Céu", "Lágrimas de Diamantes", "Último Dia", "Tudo Novo de Novo", "Namora Comigo", "Somente Nela" e "Relampiano".Além dos violões, Moska também toca ukelelê durante o show, que promete levar ao palco a ideia de poesia cantada.