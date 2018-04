Moonspell mostra novo trabalho em São Paulo e Rio

'1755' foi inspirado no terremoto que devastou Lisboa

A banda portuguesa Moonspell, nome influente da cena do heavy metal mundial, volta ao Brasil depois de se apresentar no Rock in Rio de 2015 e mostra os temas de "1755", seu disco mais recente, lançado em 2017. O grupo toca nesta quarta (25) no Rio, no Teatro Odisseia, e nesta quinta (26) em São Paulo, no Carioca Club.



O novo show celebra 26 anos de trajetória da banda e tem um repertório repleto de clássicos do grupo formado por Fernando Ribeiro (vocalista), Ricardo Amorim (guitarra), Pedro Paixão (guitarra), Aires Pereira (baixo) e Mike Gaspar (bateria).



"7155", o novo disco, gira em torno do terremoto que devastou Lisboa no ano do título. Aliado a incêndios e tsunami, o tremor praticamente destruiu a capital portuguesa e seus arredores.





Teatro Odisseia

Quarta-feira (25), 21h

R$ 110

pixelticket.com.br



Carioca Club

Tel. (11) 3813-8598

Quinta-feira (26), 21h

R$ 120 a R$ 360

clubedoingresso.com