Monólogo retrata intolerância de tempos atuais

Nos dias 23 e 30 de abril, a Biblioteca Mário de Andrade tem sessões de "Isso Não é um Sacrifício", monólogo que aborda questões como intolerância e o apedrejamento social.Em texto de Fernando Bonassi e direção de Christiane Tricerri, a atriz Fernanda D'Umbra vive uma mulher que está prestes a ser apedrejada até a morte. Depois de ser usada de várias formas, agora é descartada. A trama gira em torno da perseguição e da intolerância, mas principalmente sobre o apedrejamento diário no convívio social, onde cada um tem sua própria ideia de vida e a defende com unhas e dentes, sem se importar com o outro lado dos muros que ergueram.Tel. 3775-0002Dias 23 e 30/4, 19hGrátis