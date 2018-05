Monólogo explora saudade de forma subjetiva e poética

'Saudade', com o ator Marcos Bruno e direção de Anselmo Vasconcellos, reestreia nesta quarta (2), na Casa Rio

O espetáculo "Saudade", um monólogo com o ator Marcos Bruno e com direção de Anselmo Vasconcellos, reestreia nesta quarta (2), na Casa Rio, em Botafogo, após fazer temporadas no Terreiro Contemporâneo, no Centro, e no Sesc Iracena, no Ceará. A obra apresenta a saudade como pretexto para viver sensibilidades, numa organização cênica que foca no elemento poético.



Há três anos, o ator saiu de Fortaleza movido por seu maior sonho: viver da arte. Sempre se pegava pensando, no entanto, até que ponto valeria a pena deixar tudo e todos para trás. Nesse processo de autoanálise, percebeu que a saudade pode ensinar que os caminhos percorridos são mais importantes que o lugar que quer se chegar em si.



A partir desta reflexão, Marcos Bruno montou o espetáculo, segunda produção do Coletivo Encontro, idealizado por ele – o primeiro foi "Alguém Acaba de Morrer Lá Fora", dirigido por Paulo Verlings.



CASA RIO

Rua São João Batista, 105, Botafogo.

Telefone: (21) 98171-0821.

Estreia quarta (2). Até 31/5.

Quartas e quintas, às 20h.

R$ 20.