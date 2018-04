Monólogo debate o mito de Narciso

O monólogo "A Ira de Narciso", do diretor franco-uruguaio Sergio Blanco, ganha sua primeira montagem brasileira, com direção de Yara de Novaes. O espetáculo, com Gilberto Gawronski no elenco, estreia nesta quarta-feira (11), no Sesc Pinheiros. A temporada vai até 12 de maio.

A narrativa em primeira pessoa é inspirada na visita do autor Sergio Blanco à cidade de Liubliana, na Eslovênia, onde ele foi convidado a ministrar uma palestra sobre o famoso mito de Narciso. A história se passa no quarto de hotel nº 228, onde o escritor narra os últimos preparativos para essa conferência, enquanto tenta desvendar uma misteriosa mancha de sangue no tapete e encontra-se com um jovem esloveno que acabou de conhecer.





Sesc Pinheiros

Tel. (11) 3095-9400

11 de abril a 12 de maio

Estreia: Quarta, 20h30

Temporada: Quinta a sábado, 20h30

R$ 25