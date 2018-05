Mogwai apresenta 'Every Country's Sun' em São Paulo

Banda escocesa volta ao Brasil após seis anos e toca nesta terça-feira no Tropical Butantã

Formado por Stuart Braithwaite (guitarra, baixo, vocal), Dominic Aitchison (baixo, guitarra), Martin Bulloch (bateria) e pelo multi-instrumentista Barry Burns, o grupo escocês Mogwai volta ao Brasil para mostrar os temas de seu trabalho mais recente, "Every Country's Sun", lançado em 2017. A banda se apresenta nesta terça-feira (8), no Tropical Butantã. O show integra a série Popload Gig.



Criada em 1995, em Glasgow, a banda é uma das mais cultuadas do post-rock, ao lado dos islandeses do Sigur Rós, o Explosions in The Sky e o Godspeed You! Black Emperor. Ao longo desses pouco mais de vinte anos, o Mogwai já lançou nove discos de estúdio, sendo o mais recente "Every Country's Sun", que eles vem divulgar aqui. Um de seus trabalhos mais celebrados é "Happy Songs for Happy People", de 2003. Mas foi com "Rock Action", de 2001, que a banda começou a conquistar seu espaço. Um dos últimos trabalhos de destaque do grupo foi a trilha sonora da série "Les Revenants", de 2013, da HBO.







Tropical Butantã

Tel. (11) 3031-0393

Terça-feira (8), 21h

R$ 214 a R$ 300