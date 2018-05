Modigliani Bistrô oferece menu diferenciado no Dia das Mães

O restaurante Modigliani Bistrô, em Apipucos, na zona norte do Recife, preparou um menu especial para que o Dia das Mães seja celebrado de forma ainda mais gostosa no próximo domingo (13). No valor de R$ 89 por pessoa, estão inclusas opções de entrada, prato principal e sobremesa.





Para entrada, as sugestões da chef Luciana Sultanum são o rolinho crocante de quejo com molho de laranja ou o mini poletine gratinado ao molho de tomate e parmesão. De prato principal, três opções: camarão ao coco com maçã e curry com arroz de jasmine e castanhas tostadas ou carré de cordeiro ao molho de especiarias e cuscuz marroquino com frutas secas e legumes mediterrâneos ou tournedor de filé mignon coberto com queijo taleggio queimado no maçarico e massa fresca ao molho de shitake.Para encerrar, duas opções de sobremesa, creme de limão siciliano com cobertura de morango flambado e farofa de bolacha ou mousse de chocolate branco e preto com coração de ovomaltine. O restaurante funcionará das 12h às 16h. Reserva e mais informações por meio do telefone 3267-9192.