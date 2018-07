Mobility & Show apresenta equipamentos para deficientes

Uma em cada quatro pessoas do Rio de Janeiro têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de mobilidade reduzida, seja motora ou intelectual, índice acima da média nacional. A exposição Mobility & Show 2018 chega ao Rio de Janeiro para mostrar os automóveis, veículos e adaptações, equipamentos, além de serviços para pessoas com deficiência e familiares, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.



"A mobilidade é um grande desafio para as pessoas com algum tipo de deficiência em qualquer cidade, especialmente no Rio de Janeiro. O Mobility & Show 2018 foi planejado para oferecer uma série de novas tecnologias que contribuem para a qualidade de vida das pessoas, além de destacar os benefícios fiscais para aquisição de automóveis 0 Km adaptados", explica Rodrigo Rosso, organizador do evento.



A estimativa é que o evento reúna de 6 a 8 mil no Riocentro, na Barra da Tijuca. Além disso, o evento, com infraestrutura acessível, vai contar com diversas atividades como simulador 5D, óculos que leem texto para pessoas com deficiência visuais ou baixa visão, impressora 3D para próteses, apresentações e oficinas artísticas.