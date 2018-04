Moacyr Franco celebra 60 anos de carreira no teatro RioMar

Na apresentação comemorativa, que ocorre neste sábado (7), o artista dividirá com o público histórias marcantes de sua trajetória

Moacyr Franco volta ao Recife para celebrar seus 60 anos de carreira com show no teatro RioMar, zona sul da cidade. A única apresentação, na qual dividirá com o público histórias marcantes da sua trajetória como cantor e humorista, será neste sábado (7), às 21h. No palco, Moacyr cantará sucessos que embalaram várias gerações.



O artista já foi apontado como o maior cantor e compositor de música sertaneja, romântica, carnavalesca e infantil do Brasil. Tem grandes sucessos gravados por artistas como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Paula Fernandes e João Mineiro & Marciano. Ganhou dezenas de Discos de Ouro, vários troféus Roquete Pinto (que era o prêmio máximo da televisão nacional) e, ao lado do filho Guto Franco, lotou os estádios do país.



Trabalhou nas principais emissoras de TV do país como apresentador, ator, produtor e roteirista. Com o personagem Mendigo na "Praça da Alegria", estourou com a marchinha "Me dá um dinheiro aí", sucesso do Carnaval de 1960. Em 2005, de volta a "A Praça é Nossa", vira sucesso nacional com o bordão "Chique no úrtimo", do personagem Jeca Gay.



No teatro, dividiu o palco com Procópio Ferreira e Marília Pêra na célebre peça "Como vencer na vida sem fazer força", em 1964. Moacyr fez sua estreia no cinema apenas em 2012, no filme "O palhaço", com Selton Mello. Em 2017, participou da comédia "Como se tornar o pior aluno da escola", baseado no livro homônimo do humorista Danilo Gentili.



Os ingressos para o show deste sábado custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), a venda na bilheteria do teatro RioMar, no site www.uhuu.com ou pelo telefone 4003-1212.