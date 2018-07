MIS tem exposição inspirada em obra de Stanley Kubrick

Na semana em que Stanley Kubrick (1928 - 1999) completaria 90 anos, o Museu da Imagem e do Som celebra a data com a mostra Kubrick 90 Anos, com o olhar do designer gráfico Fernando Tucunduva sobre "2001 - Uma Odisseia no Espaço", filme do diretor que completou 50 anos em 2018, além de um debate e exibição de filmes do cineasta.



Na mostra de filmes, que acontece ao longo da semana, o MIS exibe "Barry Lyndon", "Nascido Para Matar", "Glória Feita de Sangue", "Dr. Fantástico", "Spartacus", "Lolita", "2001 - Uma Odisseia no Espaço" e "Laranja Mecânica". Para encerrar, no domingo (29), acontece mais um Cinematographo, em que uma banda cria trilha para um longa ao vivo. Desta vez, o grupo Vruuum sonoriza "O Iluminado".



Na sexta-feira (27), a programação tem um bate-papo sobre "2001", com Ivan Finotti e Ronaldo Bressane, que acontece após a exibição do filme. A conversa se baseia no livro homônimo de Michael Benson que fala sobre a produção do longa. A partir da leitura, os participantes discutem curiosidades e temas relacionados a um dos filmes mais marcantes do cinema mundial.



Continuar a ler No livro, o autor reconta a extraordinária história da criação do filme, de sua gênese ao lançamento, em 1968. O autor entrevistou Arthur C. Clarke; Christiane, viúva de Kubrick; e Doug Trumbull, o criador dos efeitos especiais do longa, conseguindo captar não apenas a epopeia cinematográfica, mas também a complexidade da relação de Kubrick e Clarke.



Já a exposição 2001, de Tucunduva, é composta por 10 cartazes inspirados na obra cinematográfica. Para criá-la, o artista foi pragmático em retratar o contexto da indústria do cinema do final dos anos 1960, se baseando em uma extensa pesquisa dos recursos utilizados, estilo de imagem, cores e pôsteres da época.







MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Tel.: (11) 2117-4777

24 a 29 de julho

https://bit.ly/2NXjjrV

Até R$ 12