MIS tem exposição dedicada a Alfred Hitchcock

Considerado do mestre do suspense, Alfred Hitchcock é homenageado pelo Museu da Imagem e do Som com a exposição "Hitchcock - Bastidores do Suspense", que tem abertura nesta sexta-feira (13). A curadoria é de André Sturm. A mostra busca traçar um panorama da vida e obra do diretor por meio de uma expografia imersiva e interativa, que tem como conceito levar o visitante a um set de filmagem.

Por meio da longa filmografia do cineasta britânico, o público pode conhecer os diversos aspectos e elementos que tornaram suas obras audiovisuais grandes sucessos e símbolos do vanguardismo técnico e artístico. Hitchcock se ocupava de todas as etapas e processos de seus filmes, desde o argumento inicial ou pré-roteiro até a finalização e edição dos mesmos, passando pela direção de arte, direção de fotografia e até indicação de como seria o design do pôster e seu plano de divulgação. Este domínio pleno e controle de todas as etapas da produção estão presentes na mostra, que apresenta ao público um cineasta completo e preocupado com cada detalhe de seus trabalhos.



Alfred Hitchcock (1899-1980) foi um diretor, produtor e roteirista britânico cuja carreira cinematográfica durou de 1919 a 1976. Depois de mais de uma década como um dos principais diretores na Inglaterra, Hitchcock emigrou para os Estados Unidos em 1939. Ele é responsável por grandes clássicos do cinema, como "A Sombra de Uma Dúvida", "Janela Indiscreta", "Um Corpo Que Cai", "Os Pássaros" e "Psicose".







MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Tel.: (11) 2117-4777

13 de julho a 21 de outubro

Terça a sábado, 10h às 21h; domingos e feriados, 11h às 19h

R$ 12