MIS celebra cinema mexicano em mostra

Evento debate o Cine de Oro, período que compreende as décadas de 1930 a 1950

Entre os dias 3 e 5 de maio, o Museu da Imagem e do Som sedia um festival de cinema mexicano, com exibição de quatro longas, e um debate, com entrada gratuita. Os ingressos são distribuídos na recepção do museu, uma hora antes do início de cada sessão.



A mostra celebra o chamado Cine de Oro, geração do cinema mexicano que aconteceu entre as décadas de 1930 e 1950. O período recebeu esse nome porque é considerado a época em que o México produziu alguns de seus melhores filmes no século 20. A geração abarcou diversos gêneros cinematográficos e reproduziu o padrão de acabamento dos filmes de Hollywood, graças ao alto nível artístico e técnico dos seus quadros locais e estrangeiros.



Confirma a programação:





03.05 – Quinta-feira

19h30 – Enamorada/Enamorada (Dir. Emilio Fernández, México, 1946)

Durante a revolução no México, as tropas zapatistas do general José Juan Reyes tomam a tranquila cidade de Cholula. Enquanto confisca os bens dos mais ricos, Reyes acaba conhecendo e se apaixonando pela rica Beatriz Peñafiel, filha do homem mais notável da cidade. O desprezo inicial sentido por Beatriz dá lugar, após algum tempo, à profunda curiosidade e ao amor.

04.05 – Sexta-feira

19h – Macario/Macario (Dir. Roberto Gavaldón, México, 1959)

O pobre mendigo Macario procura apenas uma refeição no Dias dos Mortos. Depois de comer um pernil preparado por sua mulher, ele confronta três aparições: o Demônio, Deus e a Morte.

05.05 - Sábado

14h – Na palma de tua mão/En la Palma de tu Mano (Dir. Roberto Gavaldón, México, 1951)

Jaime Karin (Arturo Córdova) é um astrólogo, cartomante e artista que usa sua esposa que trabalha em um salão de beleza como fonte de informações para descobrir a vida dos seus futuros clientes ricos. Através dela, ele descobre que Vittorio Romano morreu após descobrir da infidelidade da esposa. Karin se aproxima da mulher e descobre que ela matou o marido junto com o amante. Agora, ela diz estar apaixonada por Karin e pede ajuda para eles se livrarem do seu amante.

16h – Mesa de debate (com participação de Danilo Cymrot e Adriana Barbosa)

A mesa de debate sobre o ciclo de ouro do cinema mexicano apresenta um histórico pessoal de dois especialistas em cinema mexicano, Adriana Barbosa e Danilo Cymrot, e suas relações com a produção artística deste país. Além disso, o debate conta com a apresentação da temática artística e suas contribuições culturais, na ocasião também são apresentados breves históricos e observações sobre os filmes exibidos na mostra.

17h – Santa entre demônios/Salón México (Dir. Emilio Fernández, México, 1948)

Mercedes (Marga Lopez) é uma dançarina que trabalha no grande cabaré Salón México. A garota usa o dinheiro para pagar o colégio interno que a irmã, Beatriz (Silvia Derbes) mais nova frequenta. Mercedes participa de um concurso de dança e é premiada. Assim, ela se volta contra seu gigolô, que sempre a explorou.





Museu da Imagem e do Som

Tel. (11) 2117-4777

3 a 5 de maio

Grátis