Minicurso de astronomia tem inscrições abertas

Interessados podem se inscrever a partir de hoje no Planetária; aulas são nos dias 25 e 26

Crianças e adolescentes que amam astronomia têm uma oportunidade única de aprender um pouco mais sobre a ciência na próxima semana. A partir desta sexta-feira (18), estão abertas as inscrições para o minicurso Astronomia para Apressados, do Planetário de Brasília. O curso é gratuito e será realizado nos próximos dias 25 e 26 de maio.



Durante as aulas, os professores Adriano da Silva Leonês e Paulo Eduardo de Brito ensinarão aos participantes noções básicas sobre astronomia e ciências espaciais. Ao final, os alunos serão capazes de identificar as principais estrelas e entender como o céu servia à humanidade como relógio e calendário nas civilizações antigas, como os Maias e Astecas.



O curso terá 50 vagas e, apesar de ser destinado para crianças, a faixa etária recomendada é de 14 anos, já que é aconselhável que o estudante tenha uma noção de física e matemática um pouco mais avançada para as aulas.



MINICURSO DE ASTRONOMIA

Inscrições abertas de hoje (18) até 23/5, no Planetário de Brasília

Gratuitas, mediante a entrega de um agasalho ou de um cobertor.