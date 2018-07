Mina Ziane apresenta ícones da música popular

Cantora faz show nesta sexta-feira, com destaque para a homenagem a Raul Seixas

A cantora Mina Ziane abre a programação cultural de agosto do Teatro Brasília Shopping com o show MPB, Pop e Homenagens. A artista interpreta grandes nomes da música nacional e internacional na sexta-feira (3).



No palco, Mina irá reservar um espaço especial para canções consagradas pelo público. Entre elas estão ícones que marcaram época e gerações. "Em um momento especial da noite, farei uma homenagem a Raul Seixas, já que agosto marca os 29 anos de sua morte", promete.



Versátil e conhecida pelas apresentações em teatros, cafés, restaurantes e eventos particulares em Brasília, a intérprete fará um show no Teatro Brasília Shopping será em formato Voz/Piano, ao modelo do trabalho nas ruas.



MINA ZIANE

Teatro Brasília Shopping, às 20h.

R$10 (www.eventim.com.br)

Censura: livre.