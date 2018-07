Mestre Anderson Miguel lança disco no Sesc Pompeia

Nascido em Nazaré da Mata, interior de Pernambuco, a capital do maracatu rural, Mestre Anderson Miguel, de apenas 22 anos, é a nova geração do gênero. Nesta segunda-feira (9), ele apresenta os temas de seu quinto disco, "Sonorosa", lançado recentemente, no palco do Sesc Pompeia.

Com a produção de Siba (que também integra a banda de Mestre Anderson), "Sonorosa" é um disco que promove novas reflexões sobre o discurso que associa culturas populares afro-brasileiras a um ideal folclórico e monolítico. O disco conta com as participações de Juçara Marçal (em "O Cirandeiro"), Jorge Du Peixe (voz e co-autor de "No Hoje e Na Hora") e Beto Villares (sintetizador modular em "No Hoje"), além do próprio Siba, que assina os versos de "O Cirandeiro", "Sonorosa" e "No Hoje e Na Hora", em parceria com Mestre Nazareno.





SESC POMPEIA

Tel.: (11) 3871-7700

Segunda-feira (9), 18h30

R$ 20