MCs Elvis e Matheuzinho comandam festa no Recife

Nesta quarta-feira (27), o projeto Bud Basement promove a festa O Bonde, a partir das 14h, durante a transmissão do terceiro jogo do Brasil, na Copa do Mundo. A partida decisiva para a seleção brasileira será acompanhada pelos shows dos MCs Elvis e Matheuzinho, da banda D’breck e discotecagem dos DJs Marcelo Botelho e Korossy, na Carvalheira, zona sul do Recife.



MC Elvis é um dos expoentes do brega pernambucano, conhecido pelos sucessos "Eu confesso", "Pode pá" e "Tá rocheda". Já Matheuzinho, que está no hall dos agenciados pelo famoso produtor KondZilla, é dono dos hits "Sou teu fã", "Romântico safado" e "Desce e não para". As picapes ficarão sob o comando do DJ Marcelo Botelho, residente da Borogodó e Réveillon de Trancoso.



O agito vai substituir a "Quarta do Migué" que estava prevista para a data. Os ingressos custam R$120, com direito a open bar de cerveja Budweiser. Os tickets estão à venda no site Eventbrite, nas lojas Chilli Beans e VitabrasilNet.