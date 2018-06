Mc Loma anima o Arraial Brega Naite no Recife

O São João do Brega Naite deste ano conta com dois dos nomes mais populares do momento: Mc Loma e Mc Elvis. Além deles, a rainha do brega pernambucano, Michelle Melo, também é destaque na programação. O arraial acontece neste sábado (16), a partir das 23h, no Catamaran, centro do Recife.





O romantismo do brega foi deixado todo para a rainha do brega pernambucano, a cantora Michelle Melo. Com muita sensualidade, o show vai fazer uma retrospectiva do brega das antigas, com direito aos sucessos "Topo do Prazer", "Banho de Espuma", "I Love you, I Love you", "Batom", "Somos Iguais" e a clássica "Babydoll". Ela também vai apresentar as canções mais recentes como "Nego Safado" e "Bola da vez".



Os ingressos para o Arraial do Brega Naite custam R$ 60 e R$ 160 (open bar whisky, vodka, cerveja, água e refrigerante). As entradas estão disponíveis nos pontos físicos Haus (Galeria Joana D'Arc), Loja Avesso (Av Rui Barbosa 806 - Graças) e Redley (Shopping Recife).

"Vem comigo, vem" é a frase que MC Elvis faz questão de repetir em suas músicas. Cantado de forma irreverente, o bordão soa como um convite para que o público se jogue nas batidas envolventes de músicas como "Confesso", "Idiota" e "Tá rocheda". Sucessos como estes foram responsáveis por tornar o jovem de 22 anos, ex-malabarista em sinais de trânsito, uma das principais figuras da atual cena do brega local.Também fruto de um hit boom no Carnaval 2018, Mc Loma e as Gêmeas Lacração, que já dividiram palco com Anitta, participam pela primeira vez do Brega Naite. Com o hit "Envolvimento", elas chegaram ao primeiro lugar da lista "As 50 virais do mundo" do Spotfy e alcançaram mais de 100 milhões de visualizações no Youtube. A faixa também foi regravada por grandes nomes brasileiros, como Wesley Safadão e Solange Almeida.