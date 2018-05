MC Livinho traz o melhor do funk pra capital

Festa também vai contar com show do MC Sapão

Inspiradas na série mais bombástica do momento, as produtoras Backstage Entretenimento e Showcase se uniram para fazer um verdadeiro baile funk em Brasília. E para agitar a festa, que será realizada na Stage Music, shows do MC Livinho e MC Sapão.



Com repertório formado apenas de músicas autorais, MC Livinho pretende mostrar a evolução das letras e melodias ao decorrer da carreira, que misturam sexualidade e romantismo. Ele promete levar hits do funk paulista como "Cheia de Marra", "Fazer Falta", "Tenebrosa", e "Tudo de Bom".



Já MC Sapão traz o funk carioca em sua apresentação. No show, o funkeiro lembrará os principais sucessos da carreira como "Vou desafiar você", "Rei do baile" e "Tô tranquilão".



E para a noite ficar completa, Djs brasilienses simularão batalhas musicais entre eles. Entram no ringue Dj Any Borges x Dj Mari Teixeira; Dj Higor Touret x Dj Kaca; Dj Dudu TrocaTapa x Dj Costanelas; e Grupo Senx Gang x Dj André Cavellher.





LA CASA DE FUNK

Stage Music (antigo Villa Mix)

11 de maio, a partir das 22h

Ingressos: R$ 60 (2º lote)

Vendas on-line: www.bilheteriadigital.com.br