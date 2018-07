Mc Lan faz show em Brasília

O músico trará para os brasilienses seus novos hits

A casa noturna "Pink Elephant Brasília" recebe o funkeiro MC Lan no Baile da Pink deste sábado (7). Com hits que perpetuam no cenário musical brasileiro, o músico promete agitar a noite ao som de "Rabetão", "Grave faz bum", "Sua amiga vou pegar" e muito mais.



Em atividade desde 2011, MC Lan é um dos representantes do funk paulista e teve seu primeiro sucesso conhecido em 2016. Com músicas como "Arebunda", "Ô xanaina", "Open the tcheka" e "Engatilha e bum", ele mostra um pouco da ousadia e da ostentação que marcam o estilo.



BAILE DA PINK COM MC LAN

Pink Elephant Brasília - Sces, Tc. 2, atrás da Steak Bull

Sábado, às 23h

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) feminino e R$ 60 (meia-entrada) masculino

Os ingressos estão à venda no app Pink Elephant, disponível para Android e IOS.

Classificação indicativa: 18 anos