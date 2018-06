MC Kevinho se apresenta no Recife

Show acontece na Oficina Francisco Brennand, na zona oeste da cidade, nesta sexta-feira (8)

MC Kevinho se apresenta nesta sexta-feira (8), na Oficina Francisco Brennand, na Várzea, zona oeste do Recife. O evento, que começa às 22h, terá ainda novo rei dos mashups (mistura de músicas nacionais com internacionais), o DJ Pedro Sampaio. Haverá ainda espaço para música eletrônica com o DJ catarinense Bruno Be.



Com uma carreira rápida e um currículo de dar inveja, Kevinho surgiu no funk como uma explosão e agora registra o seu nome no movimento da música mundial. Com apenas 19 anos e diversos lançamentos, já ultrapassa a marca de 2 bilhões de acessos no YouTube. Somando todos seus clipes, chega a cifras bilionárias? a contagem de pessoas assistindo ao artista.



Jovem cantor paulista com a veia funk, é de Kevinho uma listagem infindável de hits emplacados no último ano. ?São eles: "Olha a Explosão", "Tumbalatum", "Ela é Demais", "Encaixa (parceria com Leo Santana)"?, "Deixa ela Beijar" (?parceria? Matheus e Kauan), "Rabiola" e seu mais novo sucesso "TaTumTum" em parceria com as coleguinhas Simone e Simaria.?



Os ingressos custam R$ 240 (masculino) e R$ 220 (feminino) all included à venda nas lojas Chilli Beans e on line pelo site Eventbrite sem cobraça de taxas. Mais informações: 3204-6422 ou 98174-9354 (WhatsApp).