MC Kekel faz show no Catamaran

Recife entrou na rota do funk nacional. Dessa vez, nesta sexta-feira (27), quem desembarca na capital é MC Kekel. Ele é a grande atração da festa Mandella, no Catamaran, às 22h. O agito ainda contará com o DJ carioca Saraiva, MC Elvis, Rafa Mesquita, Rafa Coutinho & Citrus Clube e DJ Korossy.





É dele também os hits "Namorar pra que", "Partiu", Solteiro até morrer", entre outros. Na ativa desde 2011, o cantor só atingiu a fama em 2016. MC Kekel busca refletir os dilemas do jovem, as brigas de casais, as fugas, sempre baseado em relacionamentos.



Os ingressos para festa Mandella custam R$ 60 e estão à venda nas lojas Vitabrasilnet e Chilli Beans e online através do site Bilheteria Virtual.

Keldson William da Silva, mais conhecido como MC Kekel, é considerado o funkeiro número 1 do País.Aos 21 anos, o ex-porteiro de Guaianazes, periferia leste de São Paulo, tem a canção "Amor de verdade", gravada ao lado da ainda desconhecida MC Rita, como uma das mais ouvidas na atualidade.Quando foi lançada, em apenas 15 dias atingiu a marca recorde de mais de 60 milhões de visualizações no Youtube. Lançada em abril deste ano, a música já conta com mais de 300 milhões de visualizações.