MC Don Juan comanda baile no Recife

"Amar, amei, gostar, gostei...", esse é o trecho da música com mais de 190 milhões de visualizações no You Tube de Matheus Wallace Mendonça da Cruz, mais conhecido como MC Don Juan. O músico que faz parte da novo funk brasileiro e apresenta-se nesta sexta-feira (18), às 22, no Itaipava Catorze, nos Armazéns do Porto, bairro do Recife. A festa, com outras cinco atrações, foi batizada de Baile do Don Juan.





Nascido e crescido em São Paulo, o MC Don Juan começou a cantar em 2012, mas só em 2015 que entrou no auge do sucesso como hits como "Amar, amei", "A gente brigou" e "Vou pegar". Seu maior parceiro musical é o produtor Yuri Martins, que recentemente passou pelo Recife. Don Juan faz parte do casting do diretor e roteirista Kondzilla, dono do maior canal de You Tube do País.Ainda na programação do Baile do Don Juan, MC Elvis, Rafa Mesquita, Seu Digão, Citrus Clube e Baile do Ed. Os ingressos custam R$ 70 e podem ser adquiridos antecipadamente pel?a Bilheteria Digital, Chilli Beans e Vitabrasilnet.? Mais informações pelo telefone 98805-5293.