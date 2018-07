MC Delano comanda terceira edição da festa O Bonde no Recife

Superbanda, DJ Pedro Sampaio e DJ Korossy são as outras atrações que vão animar a transmissão do jogo do Brasil, nesta sexta (6)

O próximo passo do Brasil rumo ao hexa na Copa do Mundo será nesta sexta-feira (6) em uma partida decisiva contra a Bélgica. Para animar a transmissão do jogo que faz parte das quartas de final, a agência Carvalheira vai promover, a partir das 14h, a terceira edição da festa O Bonde dentro da programação do projeto Bud Basement Recife. Desta vez o evento terá shows do MC Delano, Superbanda e dos DJs Pedro Sampaio (RJ) e Korossy.



MC Delano é o mineiro que conquistou o Brasil com o ritmo do funk. Natural de Belo Horizonte, o músico alcançou o sucesso nacional ao misturar as batidas do funk com o suingue do cavaquinho. Entre os hits mais famosos estão "Na ponta ela fica", "Devagarinho", "Que grave é esse" e "Bem gostosinho". Hoje ele faz uma média de 30 a 40 shows por mês e tem milhões de visualizações no YouTube.



A tarde contará ainda com a apresentação inédita da Superbanda. Vindo da cidade de Fortaleza, o grupo é conhecido por sua pluralidade e mistura de rock, forró, axé, pagode, reggae, entre outras vertentes musicais. "Tocamos aquela música que contagia e que faz você querer dividir aquele momento com alguém", conta Marcelo Góis, um dos vocalistas da banda. Além deles haverá discotecagem do DJ carioca Pedro Sampaio e do residente Korossy.



O agito vai substituir a festa "Migué" que estava prevista para a data. Os ingressos custam R$ 120, com direito a open bar de cerveja Budweiser. Os tickets estão à venda no site Eventbrite, nas lojas Chilli Beans e VitabrasilNet. Mais informações pelo telefone 3081-8130.