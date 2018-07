MC Bruninho comanda festa no Itaipava Catorze

Label Rolo acontece nesta sexta-feira (20) e convida o público a se vestir de preto

Dono do hit do momento "Jogo Do Amor", que conta com mais de 146 milhões de visualizações no Youtube, o cantor pernambucano mirim MC Bruninho, que recentemente se mudou para São Paulo, volta à sua cidade natal, nesta sexta-feira (20), às 22h, para se apresentar na primeira edição no Nordeste da festa Rolo, no Itaipava Catorze, no bairro do Recife. O agito surgiu em Florianópolis e já passou por 15 estados brasileiros.



Além do jovem cantor, a festa vai contar com o duo Ownboss, os DJs Allan Maciel e Kauê, MC Elvis e o cantor Rafa Mesquita. A edição ganhou o título de all black e convida o público a se vestir de preto. As famosas bandanas, adesivos, caps, bonés e tattoos do agito, marcada registrado do label Rolo, também estão confirmadíssimos.



O pernambucano MC Bruninho é responsável por um dos mais hits do momento, "Jogo do Amor", que escreveu em parceria com também recifense Leo. Durante esta Copa do Mundo, a projeção do menino, que já estava em ascensão, ganhou mais um impulso. Direto da concentração da seleção brasileira na Rússia, Neymar postou um vídeo no Instagram em que cantava o hit do menino ao lado de outra estrela do time, Gabriel Jesus.



Os ingressos custam R$ 70 e estão sendo vendidos nas lojas Vitabrasilnet e online através do site Bilheteria Digital. Mais informações pelo telefone 3424-4244.