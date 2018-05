Mart'nália volta ao Teatro Rival para dois shows

A cantora Mart'nália volta ao palco do Teatro Rival, no Centro do Rio, com o show + Misturado, em duas apresentações, nesta quarta (16) e nesta quinta (17), ambas às 19h30. No repertório, entram sucessos dela, clássicos do pai, Martinho da Vila, e músicas de outros compositores brasileiros, como Vinicius de Moraes, Noel Rosa, Arlindo Cruz e outros.

/37, Centro.

Telefone: (21) 2240-9796.



O show é baseado no álbum homônimo, "+ Misturado", o 11º da carreira de Mart'nália. Além de oito canções inéditas, há também sete regravações de clássicos da MPB, como "Estrela" (Gilberto Gil), "Tempo de Estio" (Caetano Veloso), "Linha do Esquador"(Djavan/Caetano) e o medley "Ela Disse-me Assim"/"Loucura" (Lupicínio Rodrigues). No disco, há ainda participações de Martinho da Vila, em "Ninguém Conhece Ninguém", de Geraldo Azevedo e do cantor e compositor congolês Lokua Kanza.Rua Álvaro Alvim, 33Quarta (16) e quinta (17), às 19h30.R$ 90 (Setor B) a R$ 100 (Setor A).