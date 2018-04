Mart'nália apresenta novo show na Caixa Cultural Recife

Cantora carioca cumpre temporada de quatro apresentações de “+ Misturado”, de quinta (26) a sábado (28)

Mart'nália samba desde que nasceu. Mas gosta de tantas outras vertentes da música desde então. Assim, apaixonou-se por música: misturando, juntando tudo. Da mesma forma, muita gente se apaixonou pelas canções dela e, agora, chegou a hora de conferir de perto o novo show, "+ Misturado", na capital pernambucana. A cantora tem uma agenda caprichada na Caixa Cultural Recife, com quatro apresentações de quinta (26) a sábado (28).



A mistura de ritmos tem sido característica da carioca desde o primeiro LP, "Mart’nália" (1985), no qual ela dá voz a vários tipos de samba, pop, rock e xote. O mais recente trabalho, "+ Misturado", leva a artista a um mix de estilos, como quando iniciou a carreira. Canta Caetano Veloso, Geraldo Azevedo, Djavan, Gilberto Gil, Teresa Cristina, entre outros.



Com oito canções inéditas e sete regravações, lançado em janeiro de 2017 pela Biscoito Fino, o álbum já faturou o prêmio de Melhor Disco de Samba no 18º Grammy Latino. Além da participação de seu pai, Martinho da Vila, em "Ninguém Conhece Ninguém", o disco traz ainda dois duetos, um com Geraldo Azevedo e outro com o cantor e compositor congolês Lokua Kanza.



O repertório inédito reúne a parceria de Mart’nália com artistas como Zélia Duncan, Teresa Cristina e Zé Ricardo. Os arranjos e produções musicais ficam por conta de Arthur Maia, Claudio Jorge, Dadi, Ivan Machado e Zé Ricardo, reforçando a sonoridade múltipla do novo álbum.



Para o show na Caixa Cultural Recife, Mart'nália vem acompanhada de Humberto Mirabelli (violão, guitarra e vocal), Rodrigo Villa (baixo e vocal), Macaco Branco (percussão e vocal), Thiago Silva (percussão, cavaco e vocal) e Analimar Ventapane (percussão e vocal).



Os ingressos para as apresentações na Caixa Cultural Recife custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia, para estudantes, idosos e clientes Caixa), vendidos somente na bilheteria. Mais informações pelo telefone 3425-1915.